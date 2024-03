POL-OG: Offenburg - Mann von mehreren Jugendlichen attackiert

Muggensturm (ots) - Die medizinische Notlage eines 83-jährigen Mannes rief am Mittwochabend gegen 21 Uhr Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Muggensturm und des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Nachdem die Wehrleute in der Lage waren, durch ein von dem Mann geöffnetes Fenster einzusteigen, wurde der 83-Jährige in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. /ha Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

