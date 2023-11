LPI-NDH: Diebe machen sich an Zigarettenautomat zu schaffen

Mühlhausen (ots) - Am Mittwochvormittag wurde die Polizei über den Einbruch in einen Geräteschuppen in der Hauptstraße informiert. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Schuppen ein, aus dem sie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeuteten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0291699 ...

