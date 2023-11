Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Durch Geldwechselmasche rechtswidrig bereichert - Wer kann Hinweise geben?

Ebeleben (ots)

In der Filiale eines Verbrauchermarktes kam es am 5. August in der Sondershäuser Straße gegen 17.45 Uhr zu einem Wechselfallbetrug. Eine Kundin des Marktes beabsichtigte mehrere 100-Euro-Banknoten in kleiner Stückelungen zu wechseln. Während des Geldwechsels verwickelte die unbekannte Frau die Kassiererin beharrlich in Gespräche, sodass sie einen Moment der Unachtsamkeit nutzte, um sich in rechtwidriger Absicht an Bargeld zu bereichern. Hierbei erbeutete die Unbekannte 600 Euro Bargeld. Bei der Tathandlung wurde die Täterin videografiert.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser wendet sich an die Bevölkerung, um Hinweise zur unbekannten Frau zu erlangen.

Wer erkennt die abgebildete Frau? Haben Sie sachdienliche Hinweise zur Tatausführung oder den Personalien der Unbekannten?

Hinweise werden in der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0205369

