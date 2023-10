POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 40.000 Euro Schaden nach Unfall

Brühl (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 02:20 Uhr hebelten derzeit noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Schwetzinger Straße auf. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Die Unbekannten entwendeten aus dem geöffneten Automaten eine noch ungeklärte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchteten im Anschluss. ...

