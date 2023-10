Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlägt sich und kommt im Grünstreifen zum Stehen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Sonntagvormittag ein 18-jähriger Fiat-Fahrer auf der L 550, zwischen Sinsheim und Weiler, gegen 09:30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Zunächst geriet der 18-Jährige in den Gegenverkehr und anschließend in den Grünstreifen, wobei sich das Fahrzeug überschlug und schließlich auf der Beifahrerseite zum Stehen kommt. Der 18-Jährige blieb hierbei unverletzt. Seine ebenfalls 18-jährige Begleitung hingegen zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

