Heidelberg (ots) - Am Samstagabend meldete eine Frau der Polizei, dass sie vor ihrer Haustüre in der Oberfeldstraße einen jungen schwarzen Kater vorgefunden hatte, der im Regen sitzend, herzerweichend miaute. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd nahm sich des Ausreißers an und konnte über den implantierten Chip die Besitzerin ausfindig machen. So konnte ...

mehr