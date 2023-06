Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Festnahme nach Verkehrsunfall

Lippstad (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Quellenstraße, in Höhe der Hausnummer 24. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Quellenstraße in Richtung Lippstadt. Zeitgleich befuhr ein Steifenwagen die Quellenstraße in Richtung Baukstraße. Als die Polizeibeamten den Mercedes kontrollieren wollten, gab der Fahrer jedoch Gas und wich dem Streifenwagen nach links aus, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der Mercedes erst mit einem Baum am Straßenrand und wurde anschließend durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Straße geschleudert. Hier touchierte er den Streifenwagen. Der 28-Jährige sowie zwei Insassen des Mercedes im Alter von 23 und 24 Jahren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 19-Jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeifahrzeug wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Da gegen den 28-Jährigen, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, ein Haftbefehl bestand, wurde dieser noch vor Ort festgenommen. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.(dk)

