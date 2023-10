Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autos auf Parkplatz aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagabend und Sonntagmittag brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Fahrzeuge auf. Beide Autos, ein Skoda und ein Ford, waren auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen abgestellt. Es zeigte sich, dass in beiden Fällen die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Den Skoda versuchte die Täterschaft kurzzuschließen, was aber misslang. Dadurch entstand ein Schaden an der Elektronik, so dass sich das Fahrzeug auch durch die Besitzerin nicht mehr starten ließ. Aus dem Ford wurde Kleingeld entwendet. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeugs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell