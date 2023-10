Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Falschfahrerin verursacht auf B 39 Beinaheunfall - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf die B 292 und später auf die B 39 von Waibstadt in Richtung der Autobahnauffahrt auf die BAB 6 in Sinsheim. Gegen 11 Uhr passierte sie die Abfahrt Sinsheim-Hoffenheim. Kurz danach bemerkte sie einen dunklen SUV, der sich ihr schnell von vorne näherte. Alsbald realisierte sie, dass der Wagen ihr als Falschfahrer auf den baulich getrennten Fahrbahnen entgegenkam. Sie bremste ab und versuchte auf die rechte der beiden Spuren zu wechseln, was verkehrsbedingt aber nicht möglich war. Der SUV machte keinerlei Anstalten die Geschwindigkeit zu verringern oder auszuweichen und fuhr unbeirrt in Richtung Waibstadt weiter. Nur durch Zufall kam es nicht zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 20-Jährige kam mit einem Schrecken davon. Die Falschfahrerin beschrieb sie als ältere Frau mit Brille, welche braune, kinnlange Haare trug.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

