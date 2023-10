Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hungriger 21-Jähriger beleidigt Tankstellenmitarbeiter und schlägt zu

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen um 05:15 Uhr, besuchte ein hungriger 21-Jähriger eine Tankstelle in der Hafenstraße und nahm sich aus der Selbstbedienungstheke eine Backware. Er begab sich zur Kasse und gab dem Angestellten gegenüber an, dass er nicht bezahlen werde und biss daraufhin demonstrativ in das Gebäck. Der Kassierer erklärte ihm, dass die Ware zu bezahlen ist, was den 21-Jährigen veranlasste, zunächst mit Beleidigungen zu kontern. Der Kassierer wollte den 21-Jährigen daraufhin des Ladens verweisen, was dieser jedoch nicht einsah und mit einem Faustschlag quittierte. Der Kassierer wehrte sich jedoch und verpasste dem 21-Jährigen daraufhin ebenfalls einen Faustschlag. Dies hatte zur Folge, dass beide Männer leicht verletzt wurden und die Polizei verständigten. Ein Rettungswagen war für beide Männer nicht nötig. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Tel.-Nr.: 0621/1258-0, zu melden.

