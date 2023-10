Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte in Lebensmittellager eingebrochen

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr zunächst Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Soironstraße. Von hier aus gelangten sie an eine Durchgangstür zum Lebensmittellager eines angrenzenden Restaurants. Diese öffneten sie gewaltsam und entwendeten eine unbekannte Menge an tiefgekühlten Lebensmitteln mit unbekanntem Wert. Das Restaurant hatte erst kurz zuvor eine Anlieferung neuer Lebensmittel erhalten. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlsschaden sind bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinwiese geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

