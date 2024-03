Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebissen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Bereits am Montag erlitte ein 50-Jähriger einen Hundebiss, wie jedoch erst am Dienstagmittag bekannt wurde. Der Mann war fußläufig in der Wiesenstraße unterwegs, als ihm eine Frau mit ihrer angeleinten Bulldogge entgegen. Jedoch konnte die Frau ihren Hund nicht unter Kontrolle halten, sodass dieser den Mann anfiel und in die Unterarme biss. Im Anschluss entfernte sich die Frau samt Hund unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 59433/2024, entgegen.

