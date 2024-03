LPI-J: Berauscht ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hummelshain: Um 12.000 Euro betrogen wurde eine Familie aus Hummelshain. Am Montag meldete sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter per Telefon bei dem Ehemann. Der selbsternannte Mitarbeiter des Kreditinstituts gaukelte dem Mann sodann eine unwahre Geschichte vor. Zur Behebung forderte er ihn im Anschluss auf, sensible Bankdaten preis zu geben. Dieser Forderung kam der Mann nach, mit ...

