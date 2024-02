Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++ Brand von Altkleidercontainern ++Verkehrsunfallflucht trotz hinterlassenem Zettel++ Diebstahl von Kupferkabeln++

Leer- Verkehrsunfallfucht

Am 05.02.2024 gegen 16:45 Uhr parkte eine 45-Jährige aus Moormerland ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße im Ortsteil Loga in Leer. Als sie nur ca. 15 Minuten später zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug wohl bei einem Parkvorgang beschädigt worden war. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher jedoch, sodass die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles sucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland- Brand von Altkleidercontainern Am 05.02.2024 gegen 23:05 Uhr meldete ein 43-jähriger Anwohner den Brand zweier Altkleidercontainer in der Süderstraße in Neermoor. Neben Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Neermoor wurden auch Beamte der Polizei alarmiert und fuhren zum Brandort. Bei ihrem Eintreffen standen zwei Container in Vollbrand, die Feuerwehr führte bereits Löscharbeiten durch. Trotz dessen wurden beiden Container samt Inhalt zerstört. Fahndungsmaßnahmen führten nicht dazu, dass Personen angetroffen werden konnten, die mit der Sache in Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eröffnet und bittet mögliche Zeugen, Kontakt zur zuständigen Dienststelle aufzunehmen.

Leer- Verkehrsunfallflucht trotz hinterlassenem Zettel Am 03.02.2024 gegen 13:30 Uhr parkte ein 67-Jähriger aus Leer seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Ehrenholtz-Straße in Leer. Als er gegen 15:30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er einen Zettel hinter seiner Windschutzscheibe fest und wurde schließlich auf einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront aufmerksam. Auf dem Zettel waren zwar eine Telefonnummer und ein mögliches Kennzeichen eines Verursachers notiert, diese seien für den Geschädigten aber nur bedingt leserlich gewesen. Nachdem eine Kontaktaufnahme über das Telefon nicht geglückt war, fuhr er schließlich zur Polizei, um den Sachverhalt anzuzeigen. Die Polizei möchte darauf aufmerksam machen, dass das Anbringen eines Zettels mit Kontaktdaten nach einem Verkehrsunfall nicht ausreichend ist, um den Tatbestand einer Verkehrsunfallflucht auszuschließen. Vielmehr ist es erforderlich, einen sicheren Personalienaustausch zu gewährleisten, dafür auch einen angemessenen Zeitraum vor Ort zu warten oder schließlich die Polizei hinzuzuziehen.

Emden- Diebstahl von Kupferkabeln

Zwischen dem 02.02.2024, 18:00 Uhr, und dem 05.02.2024, 08:30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Abdenastraße in Emden zum Diebstahl von Kupferkabeln. Der Tatort befindet sich in einem größeren Gebäudekomplex, welcher derzeit teilweise umgebaut wird. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang in das Tatobjekt und entwendete dort mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

