Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Taxifahrt nicht bezahlt++Verkehrsunfallflucht++Zechpreller fällt zwei Mal auf++

Emden- Taxifahrt nicht bezahlt

Am 04.02.2024 gegen 05:45 Uhr nahmen zwei unbekannte Personen ein Taxi für eine Fahrt von Leer nach Emden in Anspruch. Hierbei zahlten sie zu Fahrtbeginn einen Teil des Fahrpreises. Sie merkten bereits auf der Fahrt nach Emden an, dass sie den Restbetrag am Geldautomaten abheben müssten, um die gesamten Fahrtkosten zu begleichen. In der Emder Innenstadt angekommen, entfernten sich die beiden Personen vom Taxi, ohne den noch offenen Eurobetrag in mittlerer zweistelliger Höhe zu begleichen. Die Polizei konnte sie nicht mehr antreffen, hat jedoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden- Verkehrsunfallflucht

Bereits am 01.02.2024 gegen 16:30 Uhr stellte eine 31-Jährige aus Oldenburg ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Südbahnhof in Emden ab. Als sie nur wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie eine Beschädigung an der hinteren linken Tür ihres Pkw fest. Augenscheinlich wurde die Tür eines unbekannten, nebenstehenden Fahrzeugs beim Öffnen in die nun beschädigte Tür ihres Pkw gestoßen. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen, sodass die Polizei nun nach möglichen Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden- Zechpreller fällt zwei Mal auf

Am 03.02.2024 gegen 21:30 Uhr informierten Mitarbeiter einer Pizzeria in der Eggenastraße die Polizei wegen eines 46-Jährigen aus Georgsmarienhütte, welcher im Lokal gespeist hatte und sich anschließend weigerte, für Essen und Getränke zu bezahlen. Noch bevor die Beamten eintrafen, flüchtete der Mann. Seine Identität konnte die Polizei trotzdem ermitteln. Am Folgetag gegen 09:00 Uhr meldeten sich dann Mitarbeiter einer Bäckerei in der Großen Straße und schilderten Ähnliches. Erneut konsumierte der 46-Jährige Getränke und Lebensmittel und gab anschließend an, nicht bezahlen zu können. Den Geschäftsinhabern entstand jeweils ein Schaden im zweistelligen Eurobereich. Der Mann muss sich nun in zwei Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell