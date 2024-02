Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden bezüglich der angemeldeten Versammlungen am 03.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Versammlung "Protest des Mittelstandes"

Am 24.01.2024 meldeten drei Unternehmer dem Landkreis Aurich eine stationäre Versammlung zum Thema "Protest des Mittelstands" in Leer an. Die Anmeldung umfasste bis zu 5000 Teilnehmende mit Pkw, Lkw und Traktoren, sowie Sternfahrten aus Ostfriesland und dem Emsland. Ab 11:00 Uhr trafen am Samstag die ersten Fahrzeuge in Leer ein, auch aus den Bereichen Ammerland und Cloppenburg. Um 12:15 Uhr wurde eine Gefahrenstelle auf der Heisfelder Straße in Leer gemeldet, verursacht durch vorsätzlich abgelegte Heuballen. Ein 25-järhiger Landwirt aus Moormerland wurde hierzu verdächtigt und später festgestellt. Ein weiterer Vorfall mit einem Warnton an abgestellten Traktoren führte zur Identifikation eines 40-jährigen Mannes aus dem Landkreis Ammerland. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Die Versammlung begann auf dem Platz der "Großen Bleiche" um 13:45 Uhr und verlief bis 15:30 Uhr friedlich. Es wurden ca. 1000 Personen mit ihren Fahrzeugen gezählt, die an der Versammlung teilnahmen. Währenddessen kam es zu Sachbeschädigungen an geparkten Pkw auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule. Die Beschädigungen wurden dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Während der Anreise der Fahrzeuge kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen.

Leer - Versammlung "Loses Bündnis gegen Rechts"

Am Samstag um 14:00 Uhr fand eine Versammlung zum Thema "Loses Bündnis gegen Rechts" in Leer statt. Ursprünglich erwartet wurden etwa 400 Teilnehmende, tatsächlich nahmen rund 1500 Personen an der Kundgebung und dem späteren Aufzug teil. Der Aufzug verlief problemlos und beeinträchtigte kaum andere Verkehrsteilnehmer. Die Versammlung verlief friedlich und endete gegen 16:00 Uhr.

