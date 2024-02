Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 04.02.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl mit BTM-Verstoß ++ Bauschaum in Auspuff ++ Fahren unter BTM ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verbrennen von Abfall ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++

Emden - Ladendiebstahl mit BTM-Verstoß

Am Samstagmorgen um 08:50 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann aus Norden in einem Lebensmittelgeschäft in der Geibelstraße durch einen Mitarbeitenden beobachtet, wie er mehrere Getränkeartikel sowie Kosmetika in seine Jackentasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren mit einem Gesamtwert von 19,70 Euro zu bezahlen. In einem Büro wurde der 37-Jährige nach dem Diebesgut durch hinzukommende Polizeibeamte durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung wurde bei dem Mann ein Klemmbeutel mit einer geringen Menge Cannabis aufgefunden. Gegen den Mann aus Norden wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, in denen er sich nun verantworten muss.

Leer - Bauschaum in Auspuff

Im Tatzeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr bis Samstagmittag 11:00 Uhr sprühte bislang unbekannte Täterschaft Bauschaum in den Auspuff eines in der Eichendorffstraße abgestellten blauen Mercedes E200. Zu einer Fahrbeeinträchtigung kam es nicht. Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter BTM

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch Beamte der Polizei Leer um 00:20 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Leer mit seinem Audi A6 in der Hauptstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,70 Promille. Während der weiteren Kontrolle konnten die eingesetzten Beamte ebenfalls Hinweise auf eine Beeinflussung durch andere Betäubungsmittel feststellen. Ein in der Folge durchgeführter Drogentest auf Urinbasis verlief positiv auf Metamphetamin. Bei dem 34-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag um 16:35 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann aus Surwold mit seinem BMW 320i im Klingster Weg aufgrund eines vorangegangenen Zeugenhinweises durch Beamte der Polizei Leer kontrolliert. Der 26-Jährige fiel durch seine auffällige Fahrweise im Straßenverkehr auf. Während der Kontrolle konnte der junge Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis für das genutzte Fahrzeug aushändigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen die 59-jährige Fahrzeughalterin ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Verbrennen von Abfall

Am Samstagabend um 20:15 Uhr wurde die Polizei Leer und die Feuerwehr zu einem Brand in den Moorweg gerufen. Ein 55-jähriges Ehepaar aus Barßel entrümpelte ein Wohnhaus. Da der gemietete Abfall-Container bereits voll war beschlossen sie, den weiteren Müll, unter anderem Glaswolle und Plastikreste, offen neben dem Haus zu verbrennen. Durch 30 vor Ort anwesende Kräfte der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Das Ehepaar muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Verkehrsunfallfluchten (2)

Emden - Am Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein am Constantiaplatz abgestellter weißer Opel Crossland X durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden touchiert und am Heckstoßfänger beschädigt. Der Unfallort wurde daraufhin verlassen, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Weener - Am Samstagmittag gegen 12:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen PKW und niederländischem Kennzeichen die Risiusstraße stadtauswärts und bog an der Lichtzeichenanlage nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Parallel zu diesem Fahrzeugführer befuhr ein 9-jähriger Junge aus Weener mit seinem Longboard den Geh- und Radweg der Risiusstraße und überquerte ebenfalls die dortige Kreuzung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Beteiligten, wobei der Junge leicht vom Fahrzeug gestreift wurde. Der Junge blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Das Longboard wurde von dem PKW überrollt und beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um das Kind oder eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgebende die Angaben zu den Verkehrsunfallfluchten machen können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

