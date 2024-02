POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden- Fernseher aus Hotelzimmer entwendet Am 01.02.2024 gegen 22:00 Uhr informierte der Mitarbeiter eines Hotels in der Courbierestraße in Emden die Polizei über den Diebstahl eines Fernsehers aus einem Hotelzimmer. Ein Zeuge hatte wenige Minuten zuvor festgestellt, dass eine männliche Person im Treppenhaus des Hotels gestanden habe. Dem Zeugen sei aufgefallen, dass vor der Person ein Fernseher am Boden stand. Schließlich sei bekannt geworden, dass es sich dabei um das TV-Gerät aus einem unbelegten und unverschlossenen Zimmer des Hotels handelte. Der bislang unbekannte Täter konnte sich zuvor mit dem Diebesgut vom Tatort entfernen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden- Diebstahl aus Kellerräumen

Am 01.02.2024 zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Dodo-Wildvang-Straße zu einem Diebstahl aus Kellerräumen. Eine Bewohnerin des Hauses hörte auffällige Geräusche und überprüfte daraufhin den Keller. Dabei stellte sie fest, dass zwei Kellerräume gewaltsam aufgebrochen worden seien. Darüber hinaus war aus ihrem Abteil ein Damenfahrrad entwendet worden. Der weitere Kellerraum war gewaltsam geöffnet worden, ohne dass der Täter Diebesgut erlangen konnte. Einen Täter konnte die Dame nicht mehr feststellen. Die Bewohnerin informierte die Polizei, welche den Sachverhalt aufnahm und zwei Ermittlungsverfahren eröffnete. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener- Ladendiebstahl mit Kinderwagen

Am 31.01.2024 gegen 19:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Mühlenstraße in Weener zu einem Ladendiebstahl, bei dem die 30-jährige Täterin aus Berlin einen Kinderwagen für die Tat nutzte. Zuvor hatte eine Mitarbeiterin des Marktes beobachten können, wie die Frau zahlreiche Lebensmittel und Bekleidungsgegenstände mit einem Gesamtwert in mittleren dreistelligen Eurobereich unter eine Decke im Kinderwagen ablegte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Ein Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Wagen. Die Frau wurde durch die Mitarbeiterin angesprochen und die Polizei wurde hinzugezogen. Die Täterin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

