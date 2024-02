POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.01.2024 und den 01.02.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Diebstahl aus Handtasche

Am 30.01.2024 kam es gegen 13:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Rudolf-Eucken-Straße in Moormerland zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Eine 68-jährige Frau aus Moormerland wollte im Lebensmittelmarkt einkaufen und trug dabei eine Handtasche mit dem Gurt vor dem Bauch. Einem bislang unbekannten Täter gelang es, das Portemonnaie samt Dokumenten und einem mittleren zweistelligen Eurobetrag aus der Handtasche der Dame zu entwenden, ohne dass diese die Tat bemerkte. Noch im Markt stellte sie dann das Fehlen der Geldbörse fest und erstattete im Anschluss Strafanzeige. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, Wertgegenstände stets im Auge zu behalten und aufmerksam zu sein.

Emden - Mann von Personengruppe angegriffen Am 31.01.2024 kam es gegen 20:30 Uhr in der Petkumer Straße in Emden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Emder und einer Gruppe, bestehend aus drei männlichen Personen. Zuvor wurde das 21-jährige Opfer aus der Personengruppe heraus angesprochen und von einem Täter unvermittelt in den Magen geschlagen, wodurch es Schmerzen erlitt. Die zwei weiteren Täter versuchten nun, das Opfer zu Boden zu bringen und dieses ebenfalls zu schlagen. Das Opfer setzte sich zur Wehr und konnte so verhindern, dass die Täter weiter auf es einwirken konnten. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter vom Tatort. Im Nahbereich konnten jedoch zwei männliche Heranwachsende angetroffen werden, gegen die sich nun ein Tatverdacht richtet.

Ostrhauderfehn - Körperliche Auseinandersetzung mit anschließendem Widerstand Am 31.01.2024 kam es gegen 19:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Zuvor tranken die beiden 19- und 28-jährigen Brüder gemeinsam Alkohol. Schließlich kam es vor einer Spielothek zum Streit und zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern, bei der beide leichte Verletzungen im Gesicht davontrugen. Noch bevor die alarmierte Polizei vor Ort eintreffen konnte, begab sich der 19-Jährige zur nahegelegenen und gemeinsamen Wohnanschrift. Dort zeigte er sich weiter aggressiv und randalierend, sodass die Polizei die Wohnanschrift aufsuchte. Da nun zusätzlich auch der 28-jährige Bruder an der Wohnanschrift erschien, musste die Polizei eine räumliche Trennung erwirken, um eine weitere Eskalation zu verhindern und sprach daher dem 19-jährigen Aggressor einen Platzverweis aus. Diese Maßnahme kann die Polizei auch dann treffen, wenn die Person an der entsprechenden Örtlichkeit wohnhaft ist, wenn dies zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist. Da sich der Mann nach Erteilen des Platzverweises in aggressiver Weise körperlich aufbaute und angab, der Aufforderung nicht nachzukommen, erfolgte die Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung der Maßnahme. Dabei leistete er Widerstand, trat gezielt in Richtung der Beamten und beleidigte diese fortwährend. Im Zuge der Maßnahme wurden keine Personen verletzt. Zusätzlich stellte die Polizei während der Aufnahme des Sachverhaltes im Zimmer des 19-Jährigen Betäubungsmittel in Form von Cannabis fest. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Gegen den 28-jährigen Bruder wird ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung geführt.

