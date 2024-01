Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Busfahrer geschlagen++Frau auf Elektromobil angefahren, Fahrer flüchtet++ Mann betritt unbefugt Grundstück++Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin++

Borkum - Busfahrer geschlagen

Am 29.01.2024 kam es gegen 15:40 Uhr im Ostland auf Borkum zu einem Streit zwischen einem 43- jährigen Busfahrer und einem 47-jährigen, alkoholisierten Fahrgast aus Borkum. Im Zuge dessen schlug der Fahrgast dem Busfahrer mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend vom Tatort. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Der Fahrgast konnte im Nachgang durch die Polizei angetroffen und seine Identität festgestellt werden. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Frau auf Elektromobil angefahren, Fahrer flüchtet Am 29.01.2024 kam es gegen 13:50 Uhr in der Papenburger Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher von der Örtlichkeit flüchtete. Zuvor befuhr eine 63-jährige Frau aus Leer mit einem Elektromobil mit Schrittgeschwindigkeit den Gehweg der Papenburger Straße stadtauswärts, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in einem grauen Mercedes-Benz nach rechts abbog und mit dem Elektromobil der bevorrechtigten Dame kollidierte. Die Frau blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug Sachschaden. Statt sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Fahrzeugführer des Mercedes-Benz seine Fahrt ohne Weiteres fort und flüchtete vom Unfallort. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Mann betritt unbefugt Grundstück Am 29.01.2024 gegen 11:40 Uhr meldete eine 92-jährige Emderin einen Mann, welcher sich gegen ihren Willen auf ihrem Grundstück in der Bollwerkstraße in Emden aufgehalten habe. Die Polizei fuhr die Wohnanschrift der Dame sofort an, konnte den Mann jedoch nicht mehr antreffen. Der Emderin war der Mann jedoch bereits aus der Vergangenheit bekannt, weil dieser das Grundstück der Dame bereits zuvor unbefugt betreten hatte und damals durch die Polizei angetroffen wurde. So konnte die Frau den Beamten den Namen des Mannes nennen. Gegen den 54-Jährigen aus Emden wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch geführt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit.

Emden- Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin Am 29.01.2024 gegen 07:25 Uhr kam es in der Straße Am Kolk in Emden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 57-jährige Fußgängerin aus Emden verletzt wurde. Zuvor bog eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Emden von der Uphuser Straße nach links in die Straße Am Kolk ab und übersah dabei die stadteinwärts laufende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden. Dort wurde sie aufgrund einer Fraktur im Bein stationär aufgenommen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell