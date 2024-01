Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.01.2024

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Traktors mit angehängtem Futtermischwagen (Foto)++

Jemgum - Diebstahl eines Traktors mit angehängtem Futtermischwagen

In der Zeit vom 28.01.2024, 21:00 Uhr bis zum 29.01.2024, 08:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Traktors, welcher von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Holtgaster Straße stammt. Bei dem entwendeten Traktor handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke New Holland Modell T 6120 in blau mit dem amtlichen Kennzeichen LER- JJ 155. An dem Traktor war ein Futtermischwagen in Rot des Herstellers Strautmann Typ 2401 angehängt. Das Gespann hat einen Gesamtwert von ca. 80.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass es nicht auszuschließen sei, dass der oder die unbekannten Täter mit dem Fahrzeug in Richtung Niederlande weggefahren seien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Maßnahmen getroffen, die einen Weiterverkauf des Gespanns erschweren können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Jemgum oder jede andere Dienststelle zu informieren.

