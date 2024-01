Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und Polizeiinspektion Leer/Emden aus Anlass des Verdachts eines Tötungsdeliktes

PI Leer/Emden (ots)

++ Verdacht eines Tötungsdeliktes in Weener ++

Weener - Am Samstagabend erhielt die Polizei gegen 17.30 Uhr über den Notruf Kenntnis über eine verletzte männliche Person in einer Wohnung in der Westerstraße in Weener. Unmittelbar zum Einsatzort entsandte Polizei- und Rettungskräfte trafen auf den 37-jährigen Bewohner der Wohnung, welcher schwere Verletzungen aufwies. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 37-Jährige noch in der Wohnung an den Folgen der Verletzungen. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem Tötungsdelikt zum Nachteil des 37-Jährigen aus.

Aktuell (Stand 23.00 Uhr) werden weitere polizeiliche Maßnahmen in Weener durchgeführt, in denen Hinweisen zum zugrundeliegenden Sachverhalt nachgegangen wird.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen bitten Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt darum, von Rückfragen abzusehen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststelle unter:

Polizei Leer 0491-976900

