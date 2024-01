Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Autos beschädigt und weggefahren++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Fahrzeug trotz Mischkonsum von Alkohol und BTM im Straßenverkehr geführt++

Leer - Autos beschädigt und weggefahren

Am 24.01.2024 und am 25.04.2024 kam es im Stadtgebiet von Leer zu einigen Unfall-Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Am Mittwoch wurde in der Zeit von 06:20 Uhr bis 15:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Krankenhauses an der Augustenstraße ein Weißer VW Polo beschädigt. In der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr kam es am gleichen Tag zu der Beschädigung eines grauen Mercedes der V-Klasse, welcher an der Groninger Straße geparkt war. Am Donnerstag wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein blauer Opel Corsa auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung an der Haneburgallee beschädigt. Und es wurde ein Unfallschaden an einem schwarzen VW Golf festgestellt, welcher ebenfalls am Donnerstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Mühlenstraße abgestellt worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

BAB 31/Höhe Ihlow - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am 25.01.2024 kam es auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Leer zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, als zwei unbekannte Person von einer Brücke aus gegen 20:40 Uhr Steine auf die Autobahn warfen. Die betroffene Autobahnbrücke ist die Überquerung der Ibelikenmeerstraße. Ein Stein traf die Windschutzscheibe des Pkw eines 24-jährigen Leeraners, der trotz der gefährlichen Situation in der Lage war, umgehend die Polizei zu benachrichtigen. Die Autobahnpolizei Leer führte sofort eine Nahbereichsfahndung in dem genannten gebiet durch, konnte aber keine Verdächtigen antreffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Autobahnpolizei oder die Polizei in Ihlow in Kenntnis zu setzen.

Emden - Fahrzeug trotz Mischkonsum von Alkohol und BTM im Straßenverkehr geführt Am 25.01.2024 kontrollierten Kräfte der Emder Polizei gegen 14:20 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum an der Auricher Straße einen Pkw-Fahrer und stellten im Rahmen der Überprüfung fest, dass der 42-jährige Mann aus Moormerland unter dem Einfluss von 1,13 Promille Alkohol stand. Zudem ergaben sich vor Ort Erkenntnisse, dass der Mann möglichweise weitere Substanzen zu sich genommen hatte, was durch einen Drogenschnelltest bestätigt werden konnte. Gegen den Mann wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten und darf vorerst keine Fahrzeuge mehr führen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

