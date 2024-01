POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Am 23.01.2024 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu der Beschädigung eines Pkw Opel Astra, welcher auf einem Parkplatz an der Gerhart-Hauptmann-Straße 12 abgestellt war. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Pkw am vorderen linken Kotflügel. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schaden durch eine andere Fahrzeugtür verursacht wurde, die gegen den Opel Astra schlug. Die Polizei Emden bittet mögliche Zeugen die Dienststelle zu kontaktieren.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Fernzugriff auf Computer Am 24.01.2024 meldete sich ein 74-jähriger Mann aus dem Rheiderland bei der Polizei und berichtete, dass er Opfer einer Internetstraftat geworden sei. Er gab an, dass er am Vortag die Absicht hatte, seinen Laptop zu nutzen. Als er diesen hochfuhr, öffneten sich plötzlich mehrere Fenster, auf welchen anstößige Fotos zu sehen waren. Zudem wurde auf dem Bildschirm angezeigt, dass er dringend eine Telefonnummer anrufen solle. Dieser Aufforderung kam der 74-jährige nach und wurde mit einem Mann verbunden, welcher in einem Mix von gebrochenem Deutsch und Englisch sprach. Der unbekannte Mann teilte mit, helfen zu wollen und forderte den Mann auf ein Programm zu installieren. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich dabei um das Fernwartungsprogramm "TeamViewer" gehandelt haben, mit welchem nach entsprechenden Installationsschritten ein Zugriff auf einen PC von außen möglich wird. Zudem wurde der 74-jährige von dem unbekannten Gesprächspartner aufgefordert, bei einem Supermarkt X-Box Karten im Wert von 400 Euro zu kaufen. Das hatte der Rheiderländer aber abgelehnt. Zu einem späteren Zeitpunkt bekam der Geschädigte die Mitteilung seines Online-Bezahldienstes, dass er eine Zahlung von 200 Euro für den Kauf von vier Nintendo-Karten geleistet hätte. Nach dem Vorfall trennte der Mann erstmal seinen Computer vom Internet, was auch der erste richtige Schritt ist. Anschließend ist es sinnvoll das Gerät im offline Modus auf die zuletzt verwendeten Dateien und Anwendungen zu überprüfen. Dabei wird auch schnell das verwendete Fernzugriffprogramm sichtbar, welches dann zu deinstallieren ist. Es gibt neben dem für seriöse Zwecke entwickeltem Programm "TeamViewer" noch weitere Fernwartungsprogramme, die Täter für ihre Zwecke nutzen könnten, um Zugriff auf fremde Computer zu bekommen. Grundsätzlich ist aber eines bei den Programmen gleich: Ohne Einwilligung des Berechtigten, welcher am PC auf Aufforderung der Täter die notwendigen Arbeitsschritte vornimmt, können die Programme nicht installiert werden. Daher rät die Polizei dringend dazu, niemals auf Forderungen von fremden Personen zu reagieren.

Filsum/A28 - Fehler beim Ausscheren auf der Autobahn Am 24.01.2024 kam es auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Unfall, als ein Verkehrsteilnehmer einen neben ihm fahrenden Pkw übersah. Ein 68-jähriger Mann aus Hesel und ein 54-jähriger Mann aus Oldenburg befuhren hintereinander der Hauptfahrstreifen. Der 54-jährige wechselte hinter dem 68-jährigen auf dem Überholfahrstreifen, um an dem vorderen Pkw vorbeizufahren. Als sich der Oldenburger direkt neben dem Mann aus Hesel befand, zog dieser ebenfalls auf den Überholfahrstreifen und kollidierte mit dem neben ihm befindlichen Fahrzeug. Verletzt wurde bei Unfall keiner der Beteiligten. Jedoch war das Fahrzeug des Heselers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

