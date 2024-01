Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines Pkw- Kennzeichens++Auffahrunfall++Fahren ohne Fahrerlaubnis und offene Haftbefehle++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

In der Zeit vom 20.01.2024, 16:00 Uhr bis zum 21.01.2024, 10:00 Uhr kam es in der Dieselstraße zu dem Diebstahl eines vorderen Kennzeichens, welches zu einem Pkw Skoda aus Leer gehört. Ein Verlust des Kennzeichens während der Fahrt konnte ausgeschlossen werden, da die Halterung von unbekannten Tätern geöffnet worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Auffahrunfall

Am 21.01.2023 kam es auf der Großwolder Straße in der Höhe zur Einmündung an der B70 zu einem Auffahrunfall. Eine 62-järhige Frau aus Westoverledingen befuhr die Großwolder Straße in Fahrtrichtung B70 und stoppte an der Einmündung, um die Fahrbahn nach links zu kontrollieren. Dann fuhr sie mit dem Pkw an, stoppte aber sogleich wieder. Ein hinter ihr befindlicher 21-jähriger Fahrzeugführer übersah das zweite Haltemanöver und guckte ebenfalls nach links, um sich auch zu vergewissern, dass die Fahrbahn frei ist. Dadurch prallte er dann auf den Pkw der Frau. Die 62-jährige wurde bei dem Anstoß leicht verletzt. Der 21-jährige und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und offene Haftbefehle

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Einsatzkräfte der Polizei Emden in der Wielandstraße am 21.01.2024 gegen 14:43 Uhr einen Pkw. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer, mit Wohnsitz in Emden, aktuell keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen vorweisen kann. Bei einer weiteren Personenüberprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 33-jährigen drei offene Haftbefehle vorliegen, welche nur gegen die Zahlung einer haftbefreienden vierstelligen Summe aufgehoben werden können. Der Mann begleitete die Einsatzkräfte zur Dienststelle, wo dann später die Erledigung der Haftbefehle vollzogen werden konnte. Der Mann muss sich nun in dem nächsten Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 20.01.2024 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Fritz-Reuter-Straße zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen weißen Pkw Hyundai an der rechten Heckschürze. Es wird nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgegangen, dass der Schaden durch ein Parkmanöver verursacht wurde. Anschließend entfernte sich der Verursachende, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch nicht bekannter Höhe zu kümmern. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell