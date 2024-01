Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 21.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an Snackautomat ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Trunkenheitsfahren (2) ++ Verkehrsunfallfluchten (2) ++

Uplengen - Sachbeschädigung an Snackautomat

Im Tatzeitraum von Freitagabend 19:00 Uhr bis Samstagmorgen 10:45 Uhr beschädigten Unbekannte das Sicherheitsglas eines Snackautomaten im Alten Postweg mit einem unbekannten Gegenstand. Entwendet werden konnte aus dem Automaten aufgrund des Panzerglases, welches nicht zerbrach, nichts. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend um 18:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Leer einen 23-Jährigen aus Esterwegen mit seinem genutzten Audi A6 und angehängtem Autotrailer. Dieser befuhr die A31 in Fahrtrichtung Bottrop und wurde auf dem Parkplatz Rheiderland kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Gegen den 43-jährigen Beifahrer aus Papenburg wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet, weil dieser das Fahrzeuggespann zuvor führte und nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse "BE" besaß. Weiterhin wurde gegen den 32-jährigen Fahrzeughalter aus Bunde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend um 20:00 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Mazda Demio im Patersweg-Nord durch Beamte der Polizei Leer kontrolliert. Zuvor war dieser durch seine unsichere Fahrweise und starken Schlangenlinien aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille bei dem Fahrzeugführer. Eine Blutentnahme wurde bei dem 59-Jährigen durchgeführt, der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt. Außerdem muss der Mann sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend um 23:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Bockhorst mit einem BMW 320d den Patersweg-Nord in Richtung Ihrener Straße. Er erkannte zu spät den Einmündungsbereich zur Ihrener Straße, überfuhr diesen in gerader Richtung und kam im Vorgarten eines Wohnhauses zum Stehen. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten bei dem Fahrzeugführer Alkoholeinfluss fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Am Fahrzeug entstand ein Unfallschaden von ca. 1000 Euro und am Garten ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Neuen Feldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der angegebenen Tatzeit wurde ein abgestellter schwarzer VW Tiguan an der rechten Fahrzeugseite in Form von Lackkratzern beschädigt. Der oder die Unfallverursachende entfernte sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

