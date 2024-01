POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 20.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 20.01.2024

Leer (ots)

++Versuchter Einbruch in Pkw++Illegales Kraftfahrzeugrennen++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke++

Versuchter Einbruch in Pkw

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bisher unbekannter Täter versucht, in der Straße Schreiberskamp einen VW Golf aufzubrechen. Dabei hat der Täter das komplette Schloss der Beifahrertür rausgenommen, ist aber trotzdem nicht in das Fahrzeuginnere gelangt, denn die Tür ließ sich nicht öffnen.

Illegales Kraftfahrzeugrennen

Westoverledingen - Ihren Führerschein abgeben mussten zwei Pkw-Führer nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Einer Polizeistreife fiel am Freitagabend gegen 23:45 Uhr auf der B70 im Bereich Großwolde zwei Pkw (hier Audi und Renault) auf, die mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Großwolde fuhren und hierbei andere Pkw überholten. Die Fahrzeugführer erreichten dabei Geschwindigkeiten weit über 100 km/h. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführer (beide männlich, 25 und 47 Jahre alt, beide wohnhaft im Emsland) wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Aurich gehalten, die eine Beschlagnahme der Führerscheine anordnete. Die Weiterfahrt war folglich zu Ende.

Verkehrsunfallflucht --Zeugen gesucht-

Leer - Am Freitagmorgen befuhr gegen 07:30 Uhr ein bisher unbekannter Pkw-Führer die Große Roßbergstraße und bog anschließend nach rechts auf die Mühlenstraße. Hierbei beachtete dieser jedoch nicht die Vorfahrt eines 16-jährigen Rollerfahrers aus Leer, der die Bremer Straße in Richtung Mühlenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw-Führer machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Diebstahl durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke --Zeugensuche--

Emden - Bereits am Donnerstag klingelte gegen 14:30 Uhr eine männliche Person bei einer 89-jährigen Anwohnerin in der Großen Straße und gab sich als Mitarbeiter der Emder Stadtwerke aus, um so in die Wohnung der Dame zu gelangen. Der Täter lenkte die Geschädigte für mehrere Minuten ab, sodass durch einen zweiten Täter schlussendlich Schmuck und Bargeld im höheren vierstelligen Eurobereich entwendet wurden. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen der Wertsachen erst im Nachhinein. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

