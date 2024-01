Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Diverse Feststellungen bei Verkehrskontrollen bezogen auf Ladung++ Unfallzeugen nach unklarer Verkehrslage gesucht++Unfall im Begegnungsverkehr++

Inspektionsbereich - Diverse Feststellungen bei Verkehrskontrollen bezogen auf Ladung

Wie wichtig eine vernünftige Ladungssicherung ist, wurde spätestens dann klar, als am 12.01.2024 (wir berichteten) ein ungesicherter Rundballen auf der Kreuzung Spier in Leer lag, weil er ungesichert auf einem Anhänger transportiert wurde. Was auf dem Festland gilt, ist natürlich auch auf der Insel vorgeschrieben: Ladung muss transportiert werden, dass von ihr keine Gefahr für andere ausgeht. Auf Borkum wurde am 16.01.2024 gegen 08:29 Uhr auf der Westerstraße ein Transport kontrolliert, welcher ebenfalls keine Ladungssicherung durchgeführt hatte. Der betroffene 64-jährige Borkumer transportierte Steine ohne Sicherungseinrichtungen. Zudem befand sich auf der Ladefläche unter den Steinen Sand, was die Stabilität der Ladung nicht tatsächlich förderte. Der einsichtige Fahrer besserte umgehend nach, trotzdem zieht der Vorfall ein Bußgeldverfahren nach sich. Eine zweite ungesicherte Ladung auf einem Fahrzeug trafen die Borkumer Einsatzkräfte gleich danach am Neuen Hafen an. Dort wurden Bahnschienen auf einer Ladefläche eines nach hinten offenen Kippers transportiert, die ebenfalls keinerlei Sicherung erfuhren. Da Stahl auf einem Stahlboden leicht ins Rutschen kommen kann und es zum Feststellungszeitpunkt auch auf den Borkumer Straße sehr glatt war, entschieden sich die Einsatzkräfte der Borkumer Polizei den Transport über die relative kurze Transportstrecke langsam zu begleiten, da andere Maßnahmen vor Ort nicht möglich oder erfolgversprechend waren. Die Einleitung eines Bußgeldverfahrens war aber auch hier nicht zu vermeiden. Einen Fall von Überladung stellten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer fest, als diese einen Transporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t. kontrollierten. Das Fahrzeug war den Einsatzkräften aufgefallen, da die Federung und die Reifen des Transporters deutlich belastet wirkten. Der Grund dafür befand sich auf der Ladefläche in Form von zwei Quads und einer großen Menge Fahrzeugteile. Die Überladung betrug insgesamt 840 kg und somit 24 Prozent. Da das Fahrzeug keine deutsche Zulassung hatte und auch der 21-jährige Fahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes entrichtet.

Uplengen - Unfallzeugen nach unklarer Verkehrslage gesucht

Am 15.01.2024 kam es gegen 06:55 Uhr auf der Großsander Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Uplengen befuhr die Meinersfehner Straße aus Richtung Stapel kommend in Fahrtrichtung Großsander Straße. An der Einmündung der beiden Straßen hatte die 18-jährige die Absicht nach links auf die Großsander Straße einzubiegen, um in Fahrtrichtung Westerstede weiterzufahren. Beim Einbiegen prallte sie mit dem Pkw eines 54-jährigen Mannes aus dem Ammerland zusammen, welcher die Großsander Straße aus Richtung Westerstede kommende bevorrechtigt in Richtung Remels befuhr. Der Mann aus dem Ammerland habe noch versucht dem Pkw nach links auszuweichen konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 54-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, gab aber an, sich selber in ärztliche Behandlung zu geben. Verletzungen der 18-jöhrigen Beteiligten sind derzeit nicht bekannt. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten geborgen werden. Während der Unfallaufnahme des eigentlich klaren Unfallherganges gab die 18-jährige an, der Ammerländer hätte nach ihrer Einschätzung an der Einmündung nach rechts geblinkt. Daher bitte die Polizei Uplengen mögliche Zeugen des Unfalles sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Unfall im Begegnungsverkehr

Am 16.01.2024 kam es gegen 07:04 Uhr auf der 1.Südwieke zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 19-jährige Frau aus Ostrhauderfehn befuhr die 1.Südwieke in Fahrtrichtung Langholt. In Höhe der Einmündung zur Bürgermeister-Heyer-Straße kam sie aus derzeit noch unbekannten Gründen nach links von ihrem Fahrstreifen ab und fuhr auf das Fahrzeug eines entgegenkommenden 46-jährigen Mannes aus Hannover zu. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn konnte der 46-jährige den Unfall nicht mehr vermeiden und die Fahrzeuge prallten zusammen. Verletzungen der Beteiligten wurden nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, weshalb diese geborgen werden mussten. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

