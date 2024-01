Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Meldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Einstieg in einen Neubau++Parfümdieb geschnappt++Zigarettenautomaten in Einkaufswagen abtransportiert++Unfallflucht auf der Autobahn++

Leer - Einstieg in einen Neubau

In der Zeit vom 12.01.2024, 16:00 Uhr bis zum 15.01.2024, 07:30 Uhr kam es an der Augustenstraße zu einem Einstieg in einen Neubau. Bislang unbekannte Täter begaben sich mittels eine Leiter in den ersten Stock des Gebäudes und verschafften sie dort Zutritt über eine unverschlossene Tür. Aus dem Inneren des Gebäudes entwendeten der oder die unbekannten Täter diverse Baugeräte in einem mittleren dreistelligen Wert. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Parfümdieb geschnappt

Am 15.01.2024 wurde der Polizei gegen 15:40 Uhr mitgeteilt, dass es in einer Parfümerie an der Mühlenstraße zu dem Diebstahl von zwei Parfüms gekommen sei. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes konnte den Diebstahl beobachten, den Täter jedoch nicht aufhalten. Aufgrund einer guten Zeugenbeschreibung konnte der Mann durch umgehend eingesetzte Kräfte der Leeraner Polizei angehalten werden. Nachdem der 36-jährige Mann mit Wohnsitz in Leer zuerst abstritt, äußerte er sich kurz darauf zum Verbleib des Diebesgutes und gab auch an seinen Lebensunterhalt mit Diebstahl zu bestreiten, indem er die Sachen wiederverkaufen würde. Dem 36-jährigen, der bei der Tat unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ein Platzverweis für die Mühlenstraße zur Verhinderung weitere Diebstähle erteilt. Es wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gewerblichen Diebstahls eingeleitet, in welchem sich der Mann nun verantworten muss.

Westoverledingen - Zigarettenautomaten in Einkaufswagen abtransportiert

Am 16.01.2024 erhielten Einsatzkräfte der Polizei Leer den Hinweis, dass es im Bereich der Straße "Alte Molkerei" zu einem Vorfall käme, bei welchem unbekannte Personen etwas in einem Einkaufswagen abtransportieren würden. Von einem Einbruchsgeschehen ausgehend, fuhr die alarmierte Streifenwagenbesatzung die Örtlichkeit umgehend an und erhielten die Mitteilung, dass sich die Personen mittels eines Pkw in Richtung Lüdeweg entfernt hatten. Dort konnten die Personen, ein 18-jähriger und ein 19-jähriger aus Westoverledingen, angetroffen werden. Während der 19-jährige das Fahrzeug bewegte, schob der 18-jährige einen am Pkw befestigten Einkaufswagen hinter dem Fahrzeug her, in welchem sich ein Zigarettenautomat befand. Der Automat war kurz zuvor bei einer Pizzeria in Ihrhove entwendet worden. Der mitgeführte Einkaufswagen stammte nachweislich von einem Lebensmitteldiscounter aus Ihrhove und war für Zwecke des Automatentransports umgebaut worden. Zudem führten die jungen Männer einiges an Tatwerkzeug mit, welches zum Umbau des Einkaufswagens und des Diebstahls benötigt wurde. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde bei dem 19-jährigen zudem noch ein Einhandmesser aufgefunden. Die jungen Männer müssen sich nun wegen Diebstahls mit Waffen, Diebstahl und Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Waffenrecht verantworten.

Uplengen - Unfallflucht auf der Autobahn

Am 16.01.2024 kam es um 06:55 Uhr auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Apen/Remels zu einem Auffahrunfall zwischen einem schwarzen Hyundai und einem bislang unbekannten weiteren Pkw. Bei diesem Unfall wurde der Hyundai, welcher von einer 47-jährigen Frau aus Leer geführt wurde, am Heck stark beschädigt und nach dem Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. An dem betroffenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn schneebedeckt und es herrschte starker Schneefall. Nach bisherigen Ermittlungen ist bekannt, dass zwei weitere Fahrzeuge, ein weißer Transporter und ein schwarzer Kleinwagen, an der Unfallstelle kurz auf dem Pannenstreifen anhielten, dann aber ihre Fahrt fortgesetzten. Die Fahrer der betreffenden Fahrzeuge werden gebeten sich als mögliche Zeugen bei der Autobahnpolizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell