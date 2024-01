Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.01.2024

++Personensuche nach Unfallgeschehen++

Emden - Personensuche nach Unfallgeschehen Am 14.01.2024 kam es gegen 21:50 Uhr zu einer Meldung bei der Polizei, dass ein 45-jähriger Mann aus Emden an der Straße "Treckfahrtsweg" aus derzeit noch nicht geklärten Gründen in das dortige Trecktief gefallen sei. Der Mann war mit seiner 44-jährigen Lebensgefährtin auf dem Heimweg, als sich der Unfall zutrug. Die Lebensgefährtin des Mannes und ein zu Hilfe eilender Passant setzten einen Notruf ab. Die Örtlichkeit wurde umgehend von der Emder Polizei angefahren und weitere Hilfsmaßnahmen wurden eingeleitet. Eine zeitnahe Absuche der Umgebung, des Gewässers und weiterer Örtlichkeiten verlief in der Nacht ergebnislos, so dass gegen 01:00 Uhr des 15.01.2024 die Suchmaßnahmen unterbrochen werden mussten. An der Suche waren ca. 55 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, DLRG und Rettungsdienst beteiligt. Am Vormittag des 15.01.2024 wurden die Maßnahmen koordiniert und erneut aufgenommen. Bei der weiteren Suche, die zum Zeitpunkt noch andauert, kamen auch ein Sonarboot der Wasserschutzpolizei und ein spezialisierter Hund der Diensthundeführerstaffel Oldenburg zum Einsatz. Die Angehörigen des verunfallten Mannes wurden durch einen Seelsorger und eine speziell ausgebildete Polizeibeamtin der Polizei Emden betreut. Die Ermittlungen dauern an, es wird nachberichtet.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter:

Polizei Emden 04921-8910

