Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 13.01.2024

Leer (ots)

++Mangelhafte Ladungssicherung++Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mofafahrer++Firmeneinbruch mit Zeugensuche++

Mangelhafte Ladungssicherung

Leer - Einen Rundballen verloren hat am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr ein 51-jähriger Führer eines Lkw aus den Niederlanden. Dieser wollte mit seinem Gespann an der Kreuzung Spier von der Hauptstraße kommend nach rechts auf den Stadtring auffahren und verlor hierbei von seinem Sattelanhänger einen Rundballen. Dieser blieb am Fahrbahnrand liegen. Ursächlich für den Verlust war eine mangelhafte Ladungssicherung, die vor Ort von dem Fahrzeugführer vor der Weiterfahrt nachgebessert wurde. Der Führer des Gespanns wird sich nunmehr wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten müssen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mofafahrer

Ostrhauderfehn - Gegen 17:15 Uhr des Freitages kam es auf der 1. Südwieke in Ostrhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Mofafahrer. Dieser (17 Jahre, aus Ostrhauderfehn) befuhr die o.g. Straße in Richtung Langholter Straße und bog unvermittelt nach links ab in eine Grundstückseinfahrt. Ein 38-jähriger Pkw-Führer aus Ostrhauderfehn, der den Mofafahrer genau zu diesem Zeitpunkt überholen wollte, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Mofafahrer wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst einem Leeraner Krankenhaus zugeführt.

Firmeneinbruch --Zeugensuche--

Leer - Gegen 02:20 Uhr des Samstages kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Schleusenstraße. Die Täter hatten bereits Buntmetall zum Abtransport zusammengestellt, wurden dann aber eher per Zufall durch den Geschäftsführer der Firma erkannt. Die Täter konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei entkommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

