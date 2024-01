POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.01.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.01.2024

Leer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Am 09.01.2024 kam es gegen 10:54 auf der Heisfelder Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Moormerland hatte die Absicht mit seinem Fahrzeug von der Heisfelder Straße in die Annenstraße nach links einzubiegen. Dabei übersah er einen 68-jährigen Fahrradfahrer aus, welcher auf dem dortigen Fahrradweg stadtauswärts entgegenkam und stieß mit diesem zusammen. Der 68-jährige erlitt eine Handfraktur und mehrere Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Unfallermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Unfall an Bahnschranken

Am 09.01.2024 kam es gegen 19:46 Uhr an einem Bahnübergang an der Cirksenastraße in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Unfall, als ein 63-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden trotz angezeigtem Rotlicht auf einen Bahnübergang einfuhr. Dabei beschädigte er zwei Schranken, die sich zum Vorfallzeitpunkt bereits in der Absenkung befanden. Trotz allem gelang es dem Mann den Bahnübergang zu überqueren und sich, mit sichtbaren Schaden an der Windschutzscheibe, von der Unfallstelle zu entfernen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet hatten, informierten umgehen die Polizei Emden über den Vorfall, welche die Ermittlungen aufnahmen. Aufgrund einer detaillierten Zeugenaussage konnte der Unfallfahrer kurz nach dem Vorfall ermittelt und mit seinem beschädigten Pkw angetroffen werden. Bei der Aufnahme stellte sich heraus, dass der 63-jährige den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte und einen Atemalkoholwert, 1,10 Promille aufwies. Gegen den Mann, der vorerst keine Fahrzeuge mehr führen darf, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Ans der betroffenen Schrankenanlage entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Anlage konnte jedoch vorerst in Betrieb bleiben.

Bunde - Bus in Brand geraten

Am 10.01.2024 wurde gegen 06:54 mitgeteilt, dass es in Bunde an der Neuschanzer Straße zu einer Brandentwicklung an einem Bus gekommen sei. Der 59-jährige Fahrer des Busses bemerkte eine Rauchentwicklung im hinteren Teil der Antriebseinheit des Gelenkbusses, als sich noch keine Fahrgäste im Bus befanden. Nach jetzigen Erkenntnissen entstand der Brand in dem Bus der Marke Mercedes nicht wie ursprünglich angenommen im Motorraum, sondern durch einen Kabelbrand in der Lüftungsanlage. Der betroffene Bereich der Antriebseinheit brannte vollständig aus. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehr Bunde löschte den Brand ab und führte die Nachkontrolle, sowie die Begleitung der Fahrbahnreinigung durch. Die Polizei Weener hat den Vorfall dokumentiert und eine Brandermittlung eingeleitet.

