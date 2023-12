Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

Delmenhorst (ots)

Bis in den späten Vormittag von Mittwoch, 06. Dezember 2023, waren im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch insgesamt zehn Verkehrsunfälle zu verzeichnen, die in Verbindung mit den winterglatten Fahrbahnen standen. Der Großteil der Unfälle hätte sich verhindern lassen, wenn die Geschwindigkeit an die äußeren Bedingungen angepasst gewesen wäre. Hier die herausragenden Unfälle:

Auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten geriet um 05:20 Uhr ein 39-Jähriger aus Cappeln auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Zwischen Ahlhorn und Großenkneten kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Hoher Sachschaden ist gegen 07:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth entstanden. Ein 54-jähriger Mann aus Apen befuhr mit einem Sattelzug die Straße "Große Hellmer" von Huntebrück in Richtung Oldenburg. Von der glatten Fahrbahn rutschte er auf den Grünstreifen, eine Böschung herubnter und kam mit der Sattelzugmaschine in einem Graben zum Stillstand. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Unfallstelle wurde zunächst halbseitig gesperrt. Für die Bergung des Zuges wird für die dauer von etwa zwei Stunden eine Vollsperrung erforderlich sein.

Gegen 07:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Wildeshausen in der Hauptstraße in Dötlingen auf den Audi eines 38-Jährigen aus Twistringen auf. Das zuvor eingeleitete Bremsmanöver zeigte keinen Erfolg, weil am Citroen noch Sommerreifen montiert waren. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Gegen 09:00 Uhr parkte ein 30-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw rückwärts aus einem Stellplatz in der Cramerstraße in Delmenhorst aus. Im dichten Schneefall übersah er eine 54-jährige Delmenhorsterin, die in diesem Moment den Bereich hinter dem Pkw mit einem Fahrrad querte. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Um 09:45 Uhr befuhr eine 18-Jährige aus Großenkneten die Straße "Sager Esch" mit einem Kia. Sie geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Baum kollidierte. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro, die 18-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell