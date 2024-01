Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Besondere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Mitteilung zum Verlauf der landwirtschaftlichen Protestaktionen++

Polizeiinspektion Leer/Emden - Mitteilung zum Verlauf der landwirtschaftlichen Protestaktionen. Nach den bereits erfolgten Protestaktionen der Landwirtschaft am 08.01.2024 gab es am 09.01.2024 eine Fortsetzung der Aktionen. Bereits um 05:32 Uhr des 09.Januar wurde der Polizei gegen 05:30 Uhr mitgeteilt, dass sich in Emden am sogenannten VW-Kreisel 26 landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Zwecke einer Blockade versammelt hatten. Nach Ansprache durch die Polizei wurde die Aktion gegen 06:15 Uhr beendet. Gegen 06:00 Uhr begann die angezeigte Versammlung an der Leeraner Jann-Berghaus-Brücke, wobei erneut eine Sperrung der Brücke erfolgte, die bis 22:00 Uhr angemeldet wurde. Im Rahmen des Zulaufes zur Versammlung an der Jann-Berghaus-Brücke kam es durch anreisende Teilnehmer zu kurzzeitigen Blockadeaktionen an den Autobahn-Anschlussstellen Jemgum und Leer-West, an der Ledabrücke zum Oberledinger Land, am Kreisel der B438 in Rhauderfehn und auch an der Hauptkreuzung "Spier" im Leeraner Stadtgebiet. Alle nicht angemeldeten Aktionen wurden polizeilich begleitet und mit beschränkenden Verfügungen belegt. Alle Versammlungsteilnehmer kamen den erteilten Verfügungen nach und lösten nach kurzer Verweildauer die Blockaden wieder auf. Trotz der Kürze der Aktionen konnten im Verkehrsgeschehen jedoch zahlreiche Verzögerungen und Staubildungen im Berufsverkehr nicht vermieden werden. Im Laufes des Vormittages kam es zu weiteren kurzzeitigen Blockadeaktionen im Nordbereich der Stadt Leer, wobei die Kreuzung zur Nüttermoorer Straße und auch die Autobahn-Anschlussstelle Leer-Nord betroffen waren. Zudem wurden Konvoi-Fahrten durch das Stadtgebiet Leer unternommen, die ebenfalls polizeilich begleitet wurden. Zum frühen Nachmittag hin befanden sich am Versammlungsort an der Jann-Berghaus-Brücke an beiden Uferseiten der Ems insgesamt ca. 70 Fahrzeuge. Zum Feierabendverkehr kam es nochmal im gesamten Stadtgebiet zur Verkehrsstörungen durch langsam fahrende Traktoren. Zum Zeitpunkt dieser Meldung dauert die Versammlung an der Jann-Berghaus-Brücke noch an und wird polizeilich begleitet.

Rückfragen zum gesamten Versammlungsgeschehen aufgrund der Einsatzlage bitte nicht über den Dienstschichtleiter der PI Leer/Emden, sondern bitte ab 07:00 Uhr am 10.01.2024 über die Pressestelle der PI Leer/Emden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell