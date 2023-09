Polizei Wuppertal

POL-W: W Bedrohung in Schwebebahn - Mann in psychiatrischer Einrichtung

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (07.09.2023, 07:30 Uhr) fiel ein Mann durch eine Bedrohung in der Schwebebahn auf. Der 53-Jährige schrie einen bislang Unbekannten in der Schwebebahn an. Dabei hielt er ein Messer bedrohlich in der Hand. An der Haltestelle Landgericht verließ er die Bahn und ging von dort ohne sein bedrohliches Verhalten fortzusetzen ins Haus der Integration. Dort konnte er von Polizisten widerstandslos festgenommen werden. Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass er unter einer psychischen Erkrankung leidet. Nach einer ersten Überprüfung wurde er auf Weisung des Ordnungsamtes in einer Einrichtung für psychisch Erkrankte untergebracht. (sw)

