POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 12.01.2024

++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Am 11.01.2024 kam es zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Hermann-Allmers-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Pkw wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 11.01.2024 zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Blumenbrückstraße. Hier wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein privates Garagentor beschädigt. Auch hier entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Auch in Leer kam es am gestrigen Tag zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 11.01.2024 ist es gegen 17:00 Uhr auf der B 70, Höhe Völlenerfehn, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Hierbei überquerte ein 49-jähriger Radfahrer aus Westoverledingen ohne Beleuchtung die Bundesstraße und wurde dabei von einer 28-jährigen Pkw-Führerin aus Westoverledingen erfasst, die in Fahrtrichtung Leer die Bundesstraße befuhr. Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 47-jähriger Mann aus Moormerland mit seinem Pkw unterwegs. Festgestellt wurde dies bei einer Kontrolle in der Ringstraße am gestrigen Tag gegen 17:40 Uhr. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

