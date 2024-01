Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 11.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Zeugenaufruf nach Diebstahl ++ Verkehrsunfälle mit verletzten Person ++

Leer - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bereits am 28.12.2023 kam es im Doktor-Reil-Weg zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Ein unbekannter Täter betrat gegen 01:40 Uhr das unverschlossene Wohnhaus und entwendete Bargeld sowie eine Bankkarte. Die entwendete Bankkarte wurde wenige Minuten später zur Bezahlung an einem Zigarettenautomat in der Heisfelder Straße, Höhe Hausnummer 9, verwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Tag gegen 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 436 in Höhe der Auffahrt zur A 31. Ein 43-jähriger Pkw-Führer aus Bunde befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weener und beabsichtigte nach links auf die A 31 aufzufahren. Hierbei übersah dieser eine 57-jährige Pkw-Führerin aus Weener, die die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bunde befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Die Frau aus Weener wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Weener - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Auch auf der Vellager Straße ereignete sich gestern Abend gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 75-jähriger Mann aus Groningen beabsichtigte von der Vellager Straße nach links auf die Kreisstraße 27 in Fahrtrichtung Weener aufzufahren. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt einer 28-jährigen Frau aus Surwold, die mit ihrer 6-jährigen Tochter in ihrem Pkw in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Pkw wurde der Mann schwer und die Frau sowie ihre Tochter leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung war die Fahrbahn zwischenzeitlich vollständig gesperrt.

