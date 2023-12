Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Polizei sucht Eigentümer eines Mountainbikes.

In der Einfahrt der Shell-Tankstelle im Bruchweg wurde am Freitag (15.12.2023) ein herrenloses und unverschlossenes Mountainbike gefunden. Es handelt sich um ein graues Canyon Sport Sandstone mit weiß-roten Akzenten, in neuwertigem Zustand und ausgestattet mit einem Hörnchen-Lenker und einem Gliederschloss am Fahrradrahmen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft des Fahrrads und zur Identifizierung des Eigentümers. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell