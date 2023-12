Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Lothe. Ingewahrsamnahme nach räuberischer Erpressung.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (17.12.2023) gegen 04:00 Uhr bedrohte ein 28-jähriger Bewohner einer Asylunterkunft in der Steinheimer Straße andere dort lebende Personen im Alter von 29, 31 und 21 Jahren mit einem Messer und forderte Geld oder Zigaretten. Die Polizei erschien zur Sachverhaltsklärung vor Ort und nahm den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Es wurde niemand verletzt. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit bereits stattgefunden haben. Gegen den Mann wurden mittlerweile drei Verfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

