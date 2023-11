Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin, Fahrradfahrer flüchtig

Kirn, Amthofstraße (ots)

Am Freitag, 24.11.2023 gegen 17.30 Uhr wechselt eine 85jährige Fußgängerin auf der Brücke in der Amthofstraße aus Richtung Rechte Hahnenbachstraße kommend in Richtung Schulstraße gehend die Straßenseite. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Die Fußgängerin kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06752/1560 bei der Polizei Kirn zu melden.

