POL-PIKIR: Fahrzeugfahndung - Öffentlichkeitsfahndung

Bad Sobernheim (ots) - Am Mittwochvormittag, 22.11.2023 kam es gegen 10:15 Uhr in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim auf Höhe der Hausnummer 25 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierten die beiden sich entgegenkommenden Fahrzeuge mit dem jeweils linken Außenspiegel. Da der Unfallverursacher sich im Nachgang ohne Schadensregulierung von der Unfallörtlichkeit entfernte, sucht die ...

mehr