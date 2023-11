Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Begegnungsverkehr, Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwochvormittag, 22.11.2023 kam es gegen 10:15 Uhr in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim auf Höhe der Hausnummer 25 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierten die beiden sich entgegenkommenden Fahrzeuge mit dem jeweils linken Außenspiegel. Da der Unfallverursacher sich im Nachgang ohne Schadensregulierung von der Unfallörtlichkeit entfernte, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug und ggf. dem Fahrzeugführer machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Kirn erbeten, Tel.: 067525/1560.

