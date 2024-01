Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 14.01.2024

Leer (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger++Einbruch in Firmenhalle mit Zeugensuche++Schmuck aus Wohnung entwendet-Zeugensuche++

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Emden - Bereits am Freitag kam es gegen 18:05 Uhr in der Ringstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt wurde. Ein 24-jähriger Pkw-Führer aus Emden befuhr mit seinem Pkw die Ringstraße in Rtg. Große Straße. In Höhe der Cirksenastraße wollte ein 17-jähriger Fußgänger aus Emden den dortigen Fußgängerüberweg, aus Sicht des Pkw Führers, von links kommend nach rechts überqueren. Der Pkw-Führer übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Westerstede gebracht. Der Pkw-Führer erlitt einen Schock. Die Fahrbahn musste für die Aufnahme des Unfalles für ca. 1 1/2 Stunden gesperrt werden.

Einbruch in Firmenhalle --Zeugensuche--

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine metallverarbeitende Firma in der Straße Am Emsdeich. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster in eine der Firmenhallen und entwendeten Metalle in einem Wert von ca. 2.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise zu diesem Fall bitte an die Polizei in Leer.

Schmuck aus Wohnhaus entwendet --Zeugensuche--

Leer - Am Samstagnachmittag ist ein bisher unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Bollinghauser Weg eingedrungen und hat dort nach dem Durchsuchen aller Räumlichkeiten mehrere Schmuckgegenstände entwenden können. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

