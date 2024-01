Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Farbschmiererei

In der Steinkopfstraße sprühten bislang Unbekannte zwischen dem 1. Weihnachtsfeiertag und dem 02.01.24 mit roter und schwarzer Farbe Hakenkreuze und diverse andere Dinge auf eine Hauswand. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660.

Neuler: Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Am Freitag gegen 11:55 Uhr befuhr eine 29-jährige Lenkerin eines Peugeot die K3232 in Richtung Neuler. Auf der Strecke kam ihr ein brauner VW Polo entgegen, der teilweise auf ihre Fahrbahn kam. Der bislang unbekannte Lenker des VW streifte den Peugeot und setzte danach seine Fahrt in Richtung B19 fort, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 9.15 Uhr überfuhr ein 60-jähriger Lenker eines Skoda die Kreuzung Nördlinger Straße / Wiesmühlstraße ohne auf eine vorfahrtsberechtigte 41-jährige Chevrolet-Lenkerin zu achten, die ihrerseits von Bopfingen in Richtung Nördlingen fuhr. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 22.500 Euro. Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lorch: Laterne beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag, 28.12.2023 gegen 8 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die K3313 innerorts in Richtung Schwäbisch Gmünd. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Laternenmast. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell