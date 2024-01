Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Polizeibeamte bespuckt, bedroht und beleidigt - Fensterscheibe eingeschlagen - Wohnungsbrand

Aalen (ots)

Aalen: Polizeibeamte bespuckt, bedroht und beleidigt

Ein 46-Jähriger wurde am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers in Gewahrsam genommen, nachdem er sie bedroht, beleidigt, bespuckt und nach ihnen geschlagen hatte. Die Polizisten waren wegen eines Ladendiebstahls ins Mercatura gerufen worden, wo sich der 46-Jährige - am Diebstahl unbeteiligte - Mann in das Geschehen eingemischt hatte. Trotz mehrfacher Aufforderung das Geschäft zu verlassen, ging der Mann in bedrohlicher Haltung auf einen Beamten zu und schlug nach diesem, wobei der Polizist leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten und bespuckte diese. Um weitere Angriffe seitens des Mannes zu verhindern, wurde er auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers untergebracht.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 23-Jähriger seinen Seat am Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr auf der Daimlerstraße anhalten. Ein 46-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1200 Euro entstand.

Aalen: Fensterscheibe eingeschlagen

Zwischen Mittwochnachmittag 15 Uhr und Donnerstagnachmittag 14.15 Uhr schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe an der Galgenberg-Realschule ein, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Lauchheim: Unfallflucht

Eine 54-Jährige beschädigte am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Peugeot einen VW, der auf einem Firmengelände in der Hauptstraße abgestellt war. Ohne sich um den vor ihr verursachten Schaden zu kümmern, fuhr die 54-Jährige davon. Sie konnte rasch ermittelt werden, da der Vorfall beobachtet wurde und der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges genannt werden konnte.

Kirchheim am Ries: Unfall beim Überholen

Mit ihrem Tesla setzte eine 52-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Wallerstein und Benzenzimmern zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Dabei übersah sie, dass ein hinter ihr fahrender Citroen bereits zum Überholen ausgeschert war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 45 Jahre alte Citroen-Fahrer blieben unverletzt.

Bopfingen: 86-Jähriger erlitt leichte Verletzungen

Am Donnerstagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Straße "An den Gräbenwiesen". Da sich der Senior vermutlich verfahren hatte, setzte er mit seinem Fiat Panda zum Wenden an. Dabei geriet das Fahrzeug rückwärts in einen sehr steilen abschüssigen Drainage- bzw. Flurgraben. Beim Aussteigen rutschte der 86-Jährige ab und stürzte in den mit Wasser gefüllten Graben, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Völlig durchnässt und blutend begab sich der Mann in ein nahegelegenes Firmengebäude, von wo aus ein Rettungswagen verständigt wurde. Der 86-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Schwäbisch Gmünd: Kinder verursachten Sachschaden

Mehrere Kinder warfen Zeugenaussagen zufolge am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mit Steinen auf einen Bagger, der auf einem Schotterparkplatz am Bahnhof abgestellt war. An dem Fahrzeug wurden sämtliche Scheiben und Lichter beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf die Kinder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Aalen: Brand einer Wohnung

Am Donnerstag um kurz vor 19 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Wohnungsbrand in der Schafgasse informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stellte sich heraus, dass es im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand kam. Ein Nachbar, welcher zunächst einen Löschversuch mittels Feuerlöscher unternahm, sowie ein weiterer Bewohner des Gebäudes wurden hierbei durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Feuer konnte durch die eintreffende Feuerwehr Aalen und Wasseralfingen, die mit 35 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergaben, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Aalen unter Tel. 07361 580-0

