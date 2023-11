LPI-J: Wieder Schockanrufe

Jena (ots) - Am Samstag in der Zeit von 12:00 Uhr - 21:00 Uhr verzeichnete die Polizei in Jena eine erhebliche Menge von Schockanrufen zum Nachteil älterer Menschen. In sämtlich bekanntgewordenen Anrufen versuchten Unbekannte mit der gleichen Masche an das Geld der Senioren zu kommen. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten den älteren Menschen zu suggerieren, dass ein naher Angehöriger bei einem Verkehrsunfall einen anderen Menschen getötet habe und ...

