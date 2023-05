Polizei Essen

POL-E: Essen: Rollerdiebe nach Flucht gestellt

Essen (ots)

45327 E-Katernberg: Am frühen Montagmorgen (1. Mai) flüchteten zwei 16-Jährige auf einem mutmaßlich entwendeten Roller von der Stauderstraße vor der Polizei. Am Ende einer Sackgasse stürzten die beiden mit dem Roller und rannten in einen Grüngürtel. Bei der weiteren Fahndung erhielten die Einsatzkräfte von einem Polizeihubschrauber Unterstützung aus der Luft und konnten die Jugendlichen stellen.

Gegen 00:20 Uhr meldete ein Zeuge mehrere verdächtige Personen, die offensichtlich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Stauderstraße versuchten, einen Motorroller zu entwenden. Beim Erblicken eines Streifenwagens rannten mehrere Jugendliche davon.

Zwei weitere Jugendliche flüchteten auf einem Roller über die Zollvereinstraße vor den Beamten. Hierbei missachteten sie die Anhaltezeichen des Streifenwagens und fuhren Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite, um ein Überholen zu verhindern.

Nach wenigen hundert Metern bog das Duo mit dem Roller in die Feldwiese ab. Am Ende der Sackgasse versuchten sie von dem fahrenden Zweirad abzuspringen, stürzten hierbei jedoch zu Boden. Der Fahrer des Streifenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Roller und einem Garagentor.

Die beiden Jugendlichen rannten daraufhin in einen nahegelegenen Grüngürtel. Bei der Fahndung nach den Flüchtigen waren mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Schnell konnten die beiden Flüchtigen an einer Parkbank ausgemacht und festgenommen werden.

Es handelt sich um einen 16-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit und einen 16-jährigen Essener mit kosovarischer Staatsangehörigkeit. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Krafträdern eingeleitet. Sie wurden noch in der Nacht auf der Wache in die Obhut der Eltern übergeben.

Die Polizisten stellten den Roller und mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Keiner der Beteiligten verletzte sich bei der Flucht. An dem Roller, dem Streifenwagen und dem Garagentor entstanden leichte Sachschäden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell