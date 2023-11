LPI-J: Verkehrskontrollen - Schwerpunkt Alkohol

Jena (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zündeten Unbekannte Feuerwerkskörper in einer Briefkastenanlage in der Hans-Berger-Straße in Jena-Lobeda. Durch die Wucht der Detonation wurden die Briefkästen des Wohnblocks erheblich beschädigt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Geräusche in diesem Bereich wahrgenommen? Hinweise biite an die Polizei in Jena unter 03641-810 ...

mehr