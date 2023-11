LPI-J: Fahrer unter Alkohol

Bad Sulza (ots) - Am Freitag den 17.11.2023 gegen 09:00 Uhr wurde an der Bushaltestelle der Toskana Therme in der Rudolf-Gröschner-Straße in Bad Sulza, einer 84-jährigen Dame, der Rucksack entwendet. Diese ließ ihren Rucksack für einen kurzen Moment aus den Augen. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr