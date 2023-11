LPI-J: Abenteuerlust auf Gewächshausgelände - zwei Fensterscheiben eingeworfen

Landespolizeiinspektion Jena

Abenteuerlust auf Gewächshausgelände - zwei Fensterscheiben eingeworfen

Zöllnitz

Offensichtlich trieb zwei Kinder im Alter von 6 - 8 Jahren die Abenteuerlust auf das umzäunte Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in Zöllnitz, Bereich Unterdorf. Die beiden Kinder konnten heute in den Vormittagsstunden beobachtet werden, wie sich diese auf dem Gelände aufhielten. Leider war die Neugier für eine Lagerhalle so groß, dass zwei Scheiben zu Bruch gingen. Durch eine begaben sie sich folglich in das Gebäude, richteten dort aber keinen weiteren Schaden an bzw. entnahmen keine Gegenstände. Als Pfand ließen sie einen Turnbeutel mit einer Jeans in der Größe 134 zurück. Wer sachdienliche Angaben zum Besitzer machen kann, wendet sich bitte an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Stadtroda.

Der Besitzer würde sich über eine unkomplizierte Schadensregulierung freuen.

